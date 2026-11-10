Rachel Sheherazade detona novela da Globo: 'Festival de ignorância'

Rachel Sheherazade criticou a nova novela das 18h da Globo, "Lá na Minha Terra", que estreou nesta segunda-feira (9). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista, natural de João Pessoa, na Paraíba, afirmou que a trama de Mário Teixeira apresenta uma imagem ultrapassada do Nordeste e reforça preconceitos contra a população da região.
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"Vem aí mais um espetáculo de desinformação, com estereótipos injustos e visões ultrapassadas do Nordeste", declarou a apresentadora, que questionou os sotaques e a construção dos personagens.
"A começar pelos sotaques forçados, irritantes, inverossímeis. O que não vai faltar, são as famosas personagens caricatas. O coronel de paletó branco, as beatas solteironas, a mulher sofredora que cria sozinha meia dúzia de filhos. E aquele marido, que deixa a família para tentar a vida em São Paulo. Um clichê atrás do outro", afirmou.
Rachel também criticou o contraste entre a representação do Nordeste e a de outras regiões do país. Para ela, produções da emissora costumam associar o território nordestino à pobreza e ao passado, enquanto o Sul e o Sudeste aparecem como símbolos de desenvolvimento. "Já reparou que o Nordeste da Globo parece que ficou preso lá nos anos 50? Por que é tão difícil representar o Nordeste como ele é atualmente, em toda a sua diversidade, modernidade e complexidade?", questionou.
A jornalista ressaltou que não vê problema em abordar dificuldades sociais ou manifestações da cultura popular, mas considera limitada a repetição desses elementos como principais características da região. "Não tem nada errado em mostrar a cultura popular do Nordeste, a seca, a pobreza, essas realidades também fazem parte do Nordeste. O problema é quando essas características, e somente essas, se tornam a identidade visual obrigatória de uma região inteira", disse.
Na sequência, Rachel citou universidades, centros de pesquisa, polos industriais e metrópoles para defender uma representação mais diversa. "A cultura nordestina é sofisticada", destacou.
Ao encerrar o desabafo, acusou esse tipo de narrativa de contribuir para a discriminação. "Um festival de ignorância, racismo regional e xenofobia de brasileiros contra brasileiros", concluiu.
Segundo a sinopse divulgada pela emissora, a novela, protagonizada por Dira Paes, acompanha Rosenda, uma mulher que cria cinco filhos após a partida do marido para São Paulo. A trama se passa entre o sertão nordestino e a capital paulista e apresenta elementos de fábula.
"Vem aí mais um espetáculo de desinformação, com estereótipos injustos e visões ultrapassadas do Nordeste", declarou a apresentadora, que questionou os sotaques e a construção dos personagens.
"A começar pelos sotaques forçados, irritantes, inverossímeis. O que não vai faltar, são as famosas personagens caricatas. O coronel de paletó branco, as beatas solteironas, a mulher sofredora que cria sozinha meia dúzia de filhos. E aquele marido, que deixa a família para tentar a vida em São Paulo. Um clichê atrás do outro", afirmou.
Rachel também criticou o contraste entre a representação do Nordeste e a de outras regiões do país. Para ela, produções da emissora costumam associar o território nordestino à pobreza e ao passado, enquanto o Sul e o Sudeste aparecem como símbolos de desenvolvimento. "Já reparou que o Nordeste da Globo parece que ficou preso lá nos anos 50? Por que é tão difícil representar o Nordeste como ele é atualmente, em toda a sua diversidade, modernidade e complexidade?", questionou.
A jornalista ressaltou que não vê problema em abordar dificuldades sociais ou manifestações da cultura popular, mas considera limitada a repetição desses elementos como principais características da região. "Não tem nada errado em mostrar a cultura popular do Nordeste, a seca, a pobreza, essas realidades também fazem parte do Nordeste. O problema é quando essas características, e somente essas, se tornam a identidade visual obrigatória de uma região inteira", disse.
Na sequência, Rachel citou universidades, centros de pesquisa, polos industriais e metrópoles para defender uma representação mais diversa. "A cultura nordestina é sofisticada", destacou.
Ao encerrar o desabafo, acusou esse tipo de narrativa de contribuir para a discriminação. "Um festival de ignorância, racismo regional e xenofobia de brasileiros contra brasileiros", concluiu.
Segundo a sinopse divulgada pela emissora, a novela, protagonizada por Dira Paes, acompanha Rosenda, uma mulher que cria cinco filhos após a partida do marido para São Paulo. A trama se passa entre o sertão nordestino e a capital paulista e apresenta elementos de fábula.