Irmã de Ryan Gracie aponta excesso de medicamentos antes da morte dele

A morte de Ryan Gracie , em 2007, voltou a repercutir com o documentário "A Clínica", do Globoplay. Na produção, parentes do lutador questionam a quantidade de medicamentos administrada pelo médico Sabino Ferreira de Farias Neto durante a prisão do atleta. O profissional foi condenado em primeira instância, mas absolvido após recurso.

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A série reúne relatos de ex-pacientes da clínica Maxwell, em Atibaia, onde Sabino conduzia tratamentos psiquiátricos e de dependência química. Os depoimentos incluem queixas sobre dificuldades para deixar a instituição e uso excessivo de remédios. A série reúne relatos de ex-pacientes da clínica Maxwell, em Atibaia, onde Sabino conduzia tratamentos psiquiátricos e de dependência química. Os depoimentos incluem queixas sobre dificuldades para deixar a instituição e uso excessivo de remédios.

Ryan enfrentou problemas com drogas, conforme relatou a sobrinha, Kyra Gracie. "A questão maior foi em relação às drogas. É uma tristeza para a pessoa, mas também para a família. Acho que tenha sido difícil para ele assumir que precisava de ajuda, em uma família que a vulnerabilidade não era tratada de forma comum", afirmou.



Segundo a série, a mulher do lutador procurou a clínica Maxwell como alternativa de tratamento. Em 2007, Ryan roubou um carro, foi preso em flagrante e morreu na cela. Sabino o acompanhou durante a prisão.



A irmã do atleta, Flávia Gracie, responsabilizou o médico pela morte. "Meu irmão morreu pela quantidade de remédios administrada pelo médico. Quando Ryan foi preso, em nenhum momento ele disse que meu irmão tinha que ir ao hospital. Ele fez um circo, dizendo que Ryan queria bater nos policiais. Vi que o médico queria mídia e deu uma quantidade absurda de remédios para o meu irmão. Eu o questionei e ele devolveu: 'A senhora é médica?'. O que matou meu irmão, segundo o IML, foi a medicação dada. Não sou eu que estou dizendo", declarou.

Flávia disse que presenciou a administração de um medicamento na detenção. "Ele disse que o remédio que deu ao meu irmão, se eu tomasse a metade, eu entraria em coma. Mas ele aguentaria", contou.



O Tribunal de Justiça atribuiu a morte a um problema cardíaco associado ao consumo de drogas e absolveu Sabino em segunda instância. O médico responde a uma ação civil movida pela família. "Como alguém dá para esse médico a causa ganha, diante de todas as provas e laudos? Como ele vence em segunda instância?", questionou Kyra. "Não tem muito o que esperar. Qualquer quantia que ele pudesse pagar não traz a vida do meu irmão de volta. O mínimo é que ele pague alguma coisa, já que a Justiça não conseguiu condená-lo", completou Flávia.