Scooby escapa de patrocínio do Banco Master após críticas de Piovani

"Sabe uma parada que eu nunca falei? Sabia que uma vez eu ia fechar patrocínio com o Banco Master? Sabe quem me salvou? Luana, minha ex-mulher. Ela me salvou sem querer. Naquela semana, ela falou umas paradas de mim na internet e eles falaram: 'vamos postergar o contrato'", contou.De acordo com Scooby, os responsáveis pela negociação decidiram adiar o acordo depois que a atriz fez críticas a ele nas redes sociais. A repercussão das declarações teria pesado na decisão do banco, mas o atleta não explicou qual episódio motivou a mudança de planos.Ele também não informou quando as conversas sobre o patrocínio aconteceram, quanto receberia pela parceria ou se houve alguma tentativa posterior de retomar o negócio. Por isso, não é possível identificar com precisão a discussão à qual ele se referiu.Na conversa com Brino, Scooby afirmou que, naquele período, desconhecia qualquer suspeita sobre a atuação do Banco Master. Hoje, diante dos problemas que envolvem a instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro, ele interpreta o fim das negociações como uma sorte inesperada."Na época, estava tudo bem com o banco, todo mundo achava que era um banco correto. Mas tudo na vida tem um propósito. Deus escreve certo por linhas tortas", concluiu.Pedro Scooby e Luana Piovani foram casados e mantiveram um relacionamento entre 2011 e 2019. Eles são pais de três filhos: Dom, de 14 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 11. Desde a separação, os dois já protagonizaram desentendimentos públicos, principalmente sobre assuntos relacionados à criação das crianças.