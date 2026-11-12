Tuca Andrada rebate declaração de João Gomes

Tuca Andrada, de 61 anos, se manifestou em publicação nas redes sociais, nesta última quarta-feira (11), sobre desentendimento com o cantor João Gomes, de 24. O ator rebateu fala, após o músico demonstrar indignação com comentário sobre uso de roupas de vaqueiro.
Leia mais: João Gomes rebate comentário de Tuca Andrada sobre roupas de vaqueiro
Em postagem no X (antigo Twitter), o artista havia questionado visual do cantor, e comparado com uma fantasia. “Agora toda vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães”. Gomes, então, se pronunciou sobre a crítica em registro, nesta última terça-feira (11), e falou sobre origem nordestina.
Como resposta, Tuca Andrada publicou vídeo falando sobre a situação, e destacou que conhece a realidade pernambucana, terra natal do cantor. "Antes de mais nada, quero te dizer que sou pernambucano. Sou de Recife, meu pai é de Limoeiro e minha mãe é de Vitória de Santo Antão. Conheço bastante Pernambuco, conheço a realidade pernambucana, conheço a realidade nordestina, porque já viajei muito pelas regiões do Nordeste. Eu não sou ignorante", afirmou.
Ele, então, explicou motivo de comentário, "Quando eu falei que você se fantasiava de vaqueiro é porque eu acho que você é um cantor. Sempre soube que você era um cantor. Se você é um cantor e se veste como um vaqueiro, você está fantasiado de vaqueiro. Você não é vaqueiro. Não importa se seu avô, seu pai, seu bisavô foram vaqueiros, você não é, você é um cantor".
O ator revelou que acha o trabalho do cantor importante para que a cultura nordestina seja reconhecida e ganhe notoriedade. "O que eu acho ótimo é que você leva a cultura nordestina para muitos lugares do Brasil e do mundo. Tomara que você faça muito sucesso pela Europa, pelos Estados Unidos e qualquer lugar que você vá. Não torço pelo fracasso de ninguém, ao contrário", disse.
Tuca ainda falou sobre diferentes artistas nordestinos e retomou comparação. "Você não é o primeiro, já teve outros que se fantasiavam. Chico Sá já entrou com um caboclo de lança, o Alceu vez ou outra usa uma coisa que remete ao folclore ou personagem nordestino. O próprio Gonzagão”.
“Gibão, chapéu de couro, isso tudo é para proteção de uma pessoa que trabalha com boi, com vaca, com gado, porque a caatinga tem muito espinho, muita planta feroz que pode te machucar. Não é porque você usa isso, que você é vaqueiro. Você está fantasiado de vaqueiro. Só vim aqui te falar isso", acrescentou.
Andrada também contou que não realizou fala pensando nas questões políticas de João Gomes ou sobre situação referente à saúde mental do artista, "Em momento algum eu falei sobre seu posicionamento político, porque não me interessa. Me interessa quem se posicionou politicamente, quem não se posicionou... Se seu posicionamento fosse de um lado ou para o outro, aí eu teria alguma coisa a dizer, mas como não foi para nenhum, preferiu ficar mudo, okay, é um direito que você tem. Nunca exigi nada".
Ele completou: “Espero, sinceramente, que você se cure dessa depressão. A depressão é uma doença horrível, terrível. Conheço pessoas de perto que sofrem depressão e é muito complicado. Eu jamais faria piada com isso e não quero que façam piada com isso. Agora, se você se sentiu ofendido, paciência. Desculpa, você é um cantor, não é um vaqueiro e entra no palco fantasiado. Parabéns por levar a cultura pernambucana tão longe. Fica bem".
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Em postagem no X (antigo Twitter), o artista havia questionado visual do cantor, e comparado com uma fantasia. “Agora toda vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães”. Gomes, então, se pronunciou sobre a crítica em registro, nesta última terça-feira (11), e falou sobre origem nordestina.
Como resposta, Tuca Andrada publicou vídeo falando sobre a situação, e destacou que conhece a realidade pernambucana, terra natal do cantor. "Antes de mais nada, quero te dizer que sou pernambucano. Sou de Recife, meu pai é de Limoeiro e minha mãe é de Vitória de Santo Antão. Conheço bastante Pernambuco, conheço a realidade pernambucana, conheço a realidade nordestina, porque já viajei muito pelas regiões do Nordeste. Eu não sou ignorante", afirmou.
Ele, então, explicou motivo de comentário, "Quando eu falei que você se fantasiava de vaqueiro é porque eu acho que você é um cantor. Sempre soube que você era um cantor. Se você é um cantor e se veste como um vaqueiro, você está fantasiado de vaqueiro. Você não é vaqueiro. Não importa se seu avô, seu pai, seu bisavô foram vaqueiros, você não é, você é um cantor".
O ator revelou que acha o trabalho do cantor importante para que a cultura nordestina seja reconhecida e ganhe notoriedade. "O que eu acho ótimo é que você leva a cultura nordestina para muitos lugares do Brasil e do mundo. Tomara que você faça muito sucesso pela Europa, pelos Estados Unidos e qualquer lugar que você vá. Não torço pelo fracasso de ninguém, ao contrário", disse.
Tuca ainda falou sobre diferentes artistas nordestinos e retomou comparação. "Você não é o primeiro, já teve outros que se fantasiavam. Chico Sá já entrou com um caboclo de lança, o Alceu vez ou outra usa uma coisa que remete ao folclore ou personagem nordestino. O próprio Gonzagão”.
“Gibão, chapéu de couro, isso tudo é para proteção de uma pessoa que trabalha com boi, com vaca, com gado, porque a caatinga tem muito espinho, muita planta feroz que pode te machucar. Não é porque você usa isso, que você é vaqueiro. Você está fantasiado de vaqueiro. Só vim aqui te falar isso", acrescentou.
Andrada também contou que não realizou fala pensando nas questões políticas de João Gomes ou sobre situação referente à saúde mental do artista, "Em momento algum eu falei sobre seu posicionamento político, porque não me interessa. Me interessa quem se posicionou politicamente, quem não se posicionou... Se seu posicionamento fosse de um lado ou para o outro, aí eu teria alguma coisa a dizer, mas como não foi para nenhum, preferiu ficar mudo, okay, é um direito que você tem. Nunca exigi nada".
Ele completou: “Espero, sinceramente, que você se cure dessa depressão. A depressão é uma doença horrível, terrível. Conheço pessoas de perto que sofrem depressão e é muito complicado. Eu jamais faria piada com isso e não quero que façam piada com isso. Agora, se você se sentiu ofendido, paciência. Desculpa, você é um cantor, não é um vaqueiro e entra no palco fantasiado. Parabéns por levar a cultura pernambucana tão longe. Fica bem".
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa