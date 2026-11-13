Juliano Cazarré celebra 15 anos de relacionamento

Juliano Cazarré, de 46 anos, celebrou nesta sexta-feira (13) os 15 anos de casamento com Letícia Cazarré, de 42. O ator fez uma declaração romântica à mulher nas redes sociais.
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Na homenagem, o artista compartilhou uma reflexão sobre amor e gratidão. 'Nesses sessenta anos não passou um dia que não agradeci a Deus por essa mulher', diz um trecho. 'Te amo, Lelê', completou.
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O casal antecipou as comemorações com momentos a dois no Janeiro Hotel, no Leblon, Zona Sul do Rio. Nas fotos, Letícia exibiu o barrigão da sétima gravidez. Os dois também aproveitaram a praia.
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Juntos desde 2009, Juliano e Letícia são pais de seis filhos e esperam mais um bebê, previsto para fevereiro de 2027. A gravidez foi anunciada em setembro, no aniversário do ator.
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