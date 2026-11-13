ASSINE JÁ!
Celebridades e TV

Juliano Cazarré celebra 15 anos de relacionamento

Ator fez declaração romântica à mulher, grávida do sétimo filho, e aproveitou momentos a dois em hotel no Leblon, Zona Sul do Rio

Juliano Cazarr&eacute; celebra 15 anos de casamento &agrave; espera do 7&ordm; filho
Juliano Cazarré celebra 15 anos de casamento à espera do 7º filho -
 
Fotogaleria
Juliano Cazarr&eacute;, de 46 anos, celebrou nesta sexta-feira (13) os 15 anos de casamento com Let&iacute;cia Cazarr&eacute;, de 42. O ator fez uma declara&ccedil;&atilde;o rom&acirc;ntica &agrave; mulher nas redes sociais.
Juliano Cazarré, de 46 anos, celebrou nesta sexta-feira (13) os 15 anos de casamento com Letícia Cazarré, de 42. O ator fez uma declaração romântica à mulher nas redes sociais. Reprodução / Instagram
Na homenagem, o artista compartilhou uma reflexão sobre amor e gratidão. 'Nesses sessenta anos não passou um dia que não agradeci a Deus por essa mulher', diz um trecho. 'Te amo, Lelê', completou.
Na homenagem, o artista compartilhou uma reflexão sobre amor e gratidão. 'Nesses sessenta anos não passou um dia que não agradeci a Deus por essa mulher', diz um trecho. 'Te amo, Lelê', completou. Reprodução / Instagram
O casal antecipou as comemora&ccedil;&otilde;es com momentos a dois no Janeiro Hotel, no Leblon, Zona Sul do Rio. Nas fotos, Let&iacute;cia exibiu o barrig&atilde;o da s&eacute;tima gravidez. Os dois tamb&eacute;m aproveitaram a praia.
O casal antecipou as comemorações com momentos a dois no Janeiro Hotel, no Leblon, Zona Sul do Rio. Nas fotos, Letícia exibiu o barrigão da sétima gravidez. Os dois também aproveitaram a praia. Reprodução / Instagram
Juntos desde 2009, Juliano e Let&iacute;cia s&atilde;o pais de seis filhos e esperam mais um beb&ecirc;, previsto para fevereiro de 2027. A gravidez foi anunciada em setembro, no anivers&aacute;rio do ator.
Juntos desde 2009, Juliano e Letícia são pais de seis filhos e esperam mais um bebê, previsto para fevereiro de 2027. A gravidez foi anunciada em setembro, no aniversário do ator. Reprodução / Instagram
As mais lidas
    Recomendadas