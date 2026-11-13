Gracyanne conta como ex a ajudou a perdoar o pai antes da morte

Gracyanne Barbosa, de 44 anos, revelou que o ex-namorado, Gabriel Cardoso, de 35, foi fundamental para que conseguisse superar mágoas antigas e perdoar o pai, Elias Barbosa, antes de sua morte, na última segunda-feira (9), aos 72 anos . A musa fitness contou que uma pergunta feita pelo empresário a fez repensar a relação familiar. Mesmo com o fim do namoro, ele também esteve ao lado dela no enterro.

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"Ele me perguntou: 'E se você não tiver segunda chance? E se não der tempo?'. Isso foi crucial para que eu decidisse perdoar [meu pai]. E, mesmo agora que a gente não está mais junto, foi ele que me deu coragem para estar no enterro, foi ele quem segurou minha mão. Acho que isso fala muito sobre o verdadeiro amor. As nossas vidas seguem caminhos diferentes, mas não tenho como deixar de reconhecer a importância que ele teve nesses momentos tão desafiadores", declarou.



Gracyanne passou anos afastada do pai e conseguiu reencontrá-lo há cerca de três meses. Nesta quinta-feira (12), ela publicou vídeos nos Stories do Instagram para falar sobre a importância do perdão e explicar como Gabriel a ajudou nesse processo. A influenciadora também contou que recebeu diversas mensagens de seguidores após compartilhar sua história.



"Vim aqui, porque falei brevemente sobre perdão e não imaginava que fosse receber tantas mensagens. Quero dizer que não tomei essa decisão sozinha. Eu acho que não conseguiria fazer isso sozinha e é, por isso, que eu citei o Gabriel", afirmou.



A ex-BBB explicou que o apoio do então namorado foi essencial para que conseguisse deixar as mágoas de lado. Segundo ela, a dor pelo passado dificultava a possibilidade de uma reaproximação com Elias.



"Há três meses, quando estive com o meu pai, foi um momento muito importante, e foi ele [Gabriel] que esteve comigo, me ajudou, me fez refletir e me ajudou a enxergar que isso era tão importante, porque com a dor e a mágoa que eu tinha, eu não conseguia ver sozinha. É muito importante que tenhamos pessoas para nos ajudar a enxergar coisas que sozinhos a gente não [consegue]", relatou.



A influenciadora também refletiu sobre a dificuldade de perdoar e destacou a importância de contar com pessoas próximas em momentos delicados.



"Sei o quanto é difícil a gente vencer uma mágoa e perdoar. Sei também que Deus usa pessoas para, o que a gente não consegue fazer sozinho, nos ajudar. Então, acho que isso também é amor. Acho que as pessoas que nos ajudam a vencer o orgulho, a vencer nossa resistência e nos encoraja quando a gente está fraco e te dá a mão, são enviadas por Deus", disse.

Reataram o namoro?

A presença de Gabriel no enterro de Elias levantou dúvidas entre os seguidores sobre uma possível reconciliação. Gracyanne e o empresário terminaram o namoro em outubro deste ano. Apesar da proximidade em um momento difícil, ela garantiu que os dois continuam separados.



"Tem muita gente me perguntando: 'Vocês voltaram?'. Não é isso. A gente não está [junto], mas não posso apagar a importância que ele tem na minha história. Fica minha enorme gratidão por ele me dar a mão e me encorajar", esclareceu.



Por fim, a musa fitness reforçou o carinho e a gratidão pelo ex-namorado, apesar de cada um seguir seu próprio caminho. "Me tornei uma pessoa melhor com a ajuda dele", concluiu.