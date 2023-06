Está valendo isso tudo?

Um dos lotes que foram arrematados pelo maior valor na noite de leilão do Instituto Neymar Jr., que ocorreu na última quinta-feira, em São Paulo, foi o dos itens usados pelo próprio anfitrião. O look usado por Neymar - um blazer, um colar de ouro e um relógio Rolex - foi exposto em um lote extra e arrematado por valor milionário no fim da noite. Quanto foi? R$ 1.250.000. A fortuna paga por outro item arrematado também chocou. Um milionário pagou a quantia astronômica de R$ 700 mil para passar apenas algumas horas ao lado da influenciadora Virginia Fonseca.