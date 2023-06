Tuiuti sem disputa de samba

Após comemorar a posição no desfile do próximo ano, sendo a quinta escola de segunda-feira, o presidente do Paraíso do Tuiuti, Renato Thor, revelou ao site Carnavalesco que a agremiação da Zona Norte decidiu encomendar o samba-enredo para o próximo Carnaval. Desta forma, diferente do processo desenvolvido para o desfile de 2023, não haverá disputa de samba.

"Não vamos seguir o modelo de disputa, na primeira semana de agosto já é a apresentação do samba-enredo do Paraíso do Tuiuti. Não vamos ter disputa esse ano", divulgou o mandatário.

O Tuiuti deu prosseguimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos carnavais por alguns profissionais como mestre Marcão no comando da SuperSom, André Gonçalves, como diretor de Carnaval, e Jeferson Carlos e Luiz Amâncio, na direção de harmonia. Mas também trouxe novidades, como o retorno do carnavalesco Jack Vasconcelos e da coreógrafa Cláudia Mota, que estará ao lado de Edifranc Alves à frente da comissão de frente. Por fim, a chegada do intérprete Pixulé. Em 2024, o Paraíso do Tuiuti vai apresentar na Sapucaí o enredo "Glória ao Almirante Negro".