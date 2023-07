Poder da mulher na Vila Vintém

Aos 18 anos, Lara Mara assume função especial na Unidos de Padre Miguel. Ao lado do pai, Cícero Costa, ela comanda agora a direção de carnaval e chega com a missão de realizar o sonho do "povo guerreiro da Vila Vintém", que é chegar pela primeira vez ao Grupo Especial. Para isso, a Vermelho e Branco aposta no enredo "O Redentor do Sertão", que será desenvolvido pelos carnavalescos Edson Pereira e Lucas Milato.

Como você recebeu o convite para ser diretora de carnaval junto com o seu pai? O que pensou na hora e o que sentiu quando assumiu a função?

"Quando recebi o convite para ser diretora de carnaval do meu pai achei até que era brincadeira. Como eu tinha ajudado no Carnaval de 2023 acreditei, fiquei bem impressionada, mas também com muita vontade de fazer acontecer. Poder mostrar o meu amor pela escola".

Qual é o seu desfile inesquecível da Unidos de Padre Miguel? Por qual motivo?

"Meu desfile inesquecível foi o de 2017. O ano do acidente com a Jéssica (Ferreira, porta-bandeira, que sofreu uma lesão durante o desfile). Ali eu vi que o mundo do samba abraçou a Unidos de Padre Miguel. O que eu senti naquele dia nunca senti na minha vida".

Quando realmente vai chegar o dia da Vila Vintém ser campeã do 'acesso'? O que falta?

"Acho que o dia da Vila Vintém vai chegar no momento certo. Tivemos alguns erros nos últimos anos, mas estamos dispostos a acertar. Olhar para o futuro e ir em frente. Brigar pelo título e honrar nossa comunidade".

Como está o trabalho para 2024? Fizeram obra no barracão?

"Para o Carnaval 2024 já estamos com os protótipos das fantasias prontos. A obra do barracão foi para melhorar nossa estrutura e poder trazer uma qualidade no trabalho e para os profissionais".

Como surgiu a ideia do enredo para o Carnaval 2024?

"A ideia do enredo foi muito a nossa cara pela questão da fé, todos nós estamos esperando o milagre da Vintém, que é nosso tão esperado título e também cada um de nós almeja um milagre na nossa vida pessoal. Casou muito. O povo da Vintém é um povo de fé, que não desiste, tem total relação. E também acho que a Unidos combina com enredo do Nordeste, amo o desfile de 2015".

Como funciona a relação com o carnavalesco Edson Pereira e agora a chegada do Lucas Milato na parceria?

"Edson me conhece desde bem pequena, me viu crescer, somos uma família. Temos uma boa relação, tanto dentro como fora da escola. Ele é a cara da Unidos de Padre Miguel e todo mundo da Vintém ama o trabalho dele. A ideia da contratação do Lucas foi que vimos um jovem bem competente e resolvemos dar oportunidade. Acredito no potencial dele e sei que vamos fazer um belo desfile. Com certeza vai emocionar tanto o povo do samba como as pessoas de grande fé".

A escola conta com pessoas muito importantes em seus quesitos. Mestre Dinho na bateria, o casal Vinicius e Jéssica e o coreógrafo David Lima. Essa relação deles vai muito além do desfile? São pessoas que se o sonho acontecer um dia vão estar com vocês no Especial?

"Essas pessoas fazem parte da história da Unidos de Padre Miguel. Sem dúvida, elas merecem comemorar e viver com a gente quando esse sonho for realizado, somos uma família, se for da vontade deles com certeza irão continuar".