19h45.Globo: Jenifer descobre uma sala com documentos antigos. Ben (foto) encontra o vídeo que prova a versão de Domênico e o entrega para Lumiar. Sol termina o namoro com Ben. Jenifer e Rafa combinam de ir ao galpão sem Theo. Hugo se preocupa com Jenifer. Lumiar brilha na defesa de Vera. Theo confessa para Érika que só está morando com Rafa e Jenifer para perturbar Clara, Sol e Ben. Jenifer e Rafa chegam à sala com os documentos antigos e procuram pelos lotes informados por Orfeu.