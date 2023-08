No 'Mais Você', a repórter Tati Machado deu um spoiler do que iria acontecer nos próximos capítulos de 'Terra e Paixão'. E a apresentadora Ana Maria Braga, ao reagir, soltou: 'Mas que graça tem isso?'. Vou ter que concordar com Ana Maria. Ô novela boba e desnecessária.