Preta Gil reúne famosos em festão no Rio

Preta Gil (1) completou 49 anos e realizou uma grande comemoração, na noite de ontem, em um restaurante no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. O evento contou com a presença de vários amigos, familiares e famosos, como Carolina Dieckmann (2), Gilberto Gil e a esposa Flora Gil (3), e Ivete Sangalo (4). Um pouco mais cedo, Preta havia feito uma reflexão no Instagram sobre seu aniversário. "Eu hoje escolho viver e ser feliz, livre de pesos e mágoas que não preciso mais arrastar. Quero viver a vida nova, quero ser livre do medo. Quero ser tudo que preciso ser, meu nome é amor, alegria, fé e esperança. Meu nome é Preta Gil", escreveu.