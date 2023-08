O Tribunal de Justiça (TJRJ) aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) tornando Marcius Melhem réu por assédio sexual continuado contra três mulheres, durante o período em que ocupava o cargo de Diretor de Humor na Globo. No total, oito mulheres denunciaram o artista. Contudo, cinco casos prescreveram e foram arquivados.

Em nota divulgada, a defesa de Marcius, que sempre negou as acusações, disse que vai contestar a acusação. "A escolha ilegal de uma promotora que não teve nenhum contato com as investigações, em evidente violação ao princípio do promotor natural, fato gravíssimo já levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, resultou, como se esperava, em uma denúncia confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas", diz a nota.

"Ignorando totalmente os elementos de informação do Inquérito Policial, a denúncia acusa Marcius Melhem do crime de assédio sexual contra três das oito supostas vítimas. No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a Magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei", completa o texto assinado pelos advogados Ana Carolina Piovesana, José Luis Oliveira Lima, Letícia Lins e Silva e Técio Lins e Silva.

Marcius Melhem era o diretor do Núcleo de Humor da TV Globo quando foi denunciado por Dani Calabresa ao compliance da emissora, em 2019. Um inquérito policial foi aberto em 2020 pela Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro para apurar as denúncias. O ex-diretor também move um processo por danos morais contra Dani Calabresa.

Dani e mais mulheres falaram abertamente sobre o assédio que alegam ter sofrido em entrevista ao Metrópoles. Recentemente, a atriz Carol Portes, que fazia parte do elenco do Zorra, disse ao Uol que também foi assediada por Marcius Melhem.