Qualidade tem nome

A empresária Adriana Silva inaugurou, em julho, uma nova boutique de carnes no bairro de Santa Amélia, em Belford Roxo. Empreendedora, ela começou no comércio junto com o seu irmão Adriano dos Santos, em março de 2021, em meio a um cenário difícil por causa da pandemia e segue demonstrando garra, confiança e muito foco neste segmento. Empresária que tem uma loja em Parque São Vicente, é referência em kits de churrasco.

A empresa, que tem propósito de divulgar a causa do autismo, símbolo que faz parte da sua logomarca, continua inovando e se superando em qualidade. Em comemoração a este novo negócio, que já é um sucesso, a Boutique das Carnes São Vicente estará sorteando um Kit Churrasco no Dia dos Pais.

Veja as regras no lnstagram da loja: @boutique_saovicente2021. Os contatos: (21) 96684-4024 - São Vicente; (21) 97072-0846 - Santa Amélia.

Então, se você é apaixonado por churrasco, não deixe de comprar o seu kit na melhor boutique de carnes da região.