A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, comentou ontem a repercussão do look que usou na festa da Preta Gil, na última terça-feira. Na ocasião, a ex-BBB usou uma blusa do estilista Jean-Paul Gaultier que é estampada com a imagem de seios. "O quanto nossos mamilos causam, né? E nem eram os meus mamilos para tirar a curiosidade de quem estava me olhando meio assim", disse.