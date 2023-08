Barraco na rede

Jojo Todynho e Cariúcha trocaram farpas na internet. As duas, que já não se davam bem, dessa vez discutiram por causa de um story que a "Garota da Laje" fez sobre "comprar homens" e internautas entenderem como indireta para a Jojo após cantora presentear o namorado com um carro. "A frase do dia é: 'Não se compra amor, se conquista'. Você não é a boa? Cadê a boa que tem que pagar macho para ter? Porque se não pagar macho, não tem", disse Cariúcha.

Jojo, por sua vez, gravou um vídeo direcionado à também cantora e afirmou que ela teria começado uma briga para entrar em reality show: "Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo Todynho, minha fã. Você não vai chegar ao meu patamar nunca. Nem para entrar em um reality você serve (...) Para que está feio para você".

Sobre o presente, Jojo rebateu: "Agora está incomodada de novo com a minha vida. O dinheiro é meu e eu faço do meu dinheiro o que eu quiser".

Em seguida, Cariúcha voltou em seu Instagram para responder a funkeira: "Primeiro, se a carapuça serviu em você, o problema é seu. Estou nem aí com a sua vida (...) E outra coisa, eu não vou entrar em reality show porque eu tenho propostas melhoras. Agora, se você não sabe, querida, eu sou atriz. Não preciso de você para nada".