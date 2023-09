Internado no hospital Rios D'Or, na Zona Oeste do Rio, desde o último dia 6, Sergio Rufino, integrante do Grupo Revelação, recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI). Ainda de acordo com o boletim médico, enviado ao MEIA HORA, na tarde de ontem, o músico, que passou por uma cirurgia para trocar uma válvula cardíaca, na semana passada, tem realizado fisioterapia respiratória e motora.