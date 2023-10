Cleo completou 41 anos ontem e realizou uma grande festa, em São Paulo, na noite de domingo, e contou com a presença de amigos famosos e familiares. A artista ganhou o carinho do marido, Leandro D'Luca, com quem trocou muitos beijos e carinhos. Quem também esteve por lá foi o meio irmão de Cleo, Fiuk, filho de Fábio Jr., que estava acompanhado pela mãe, Cristina Kartalian.