A repórter Ju Massaoka, da Globo, passou por um grande susto, na manhã de ontem, em São Paulo. Isso porque durante uma transmissão no Encontro com Patrícia Poeta, a jornalista sofreu uma tentativa de assalto ao vivo. Na ocasião, a jornalista estava pronta para falar com Patrícia sobre os 132 anos da Avenida Paulista quando um homem passou de bicicleta e tentou roubar seu celular, mas não conseguiu. Assustada, Ju não conseguiu esconder a expressão de desespero.