Após confirmar a separação e dizer que era vítima de abuso patrimonial, Susana Werner voltou a desabafar. A influencer contou que, apesar de ter um cartão de crédito com um "limite justo", não consegue pagar um advogado para dar entrada no processo de divórcio, já que é o ex-marido Julio Cesar quem controlava as finanças do casal. Ela disse que casou com comunhão parcial de bens e pretende sair da relação de cabeça erguida e de maneira consensual.