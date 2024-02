CASAMENTO NOS PLANOS

Diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Gabriel David revelou que pretende se casar com a atriz Giovanna Lancellotti. Os dois moram juntos há dois anos. "Acho que ambos em algum momento querem se casar. Mas a vida da Giovanna é muito intensa como a minha também. A gente teve uma curva de aprendizado agora que foi morar junto. A nossa relação é muito maneira mesmo. O processo de morar junto é onde você realmente conhece a outra pessoa", disse o filho de Anísio Abraão David, presidente de honra da Beija-Flor. Aliás, a atriz, que se recupera de uma cirurgia no joelho, desfilará novamente no carro abre-alas da escola.