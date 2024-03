Sabrina Sato e Nicolas Prattes acabaram com as especulações e se entregaram ao amor. O casal assumiu o relacionamento e postou um vídeo junto em clima de romance. Nas imagens, eles aparecem abraçados em uma piscina de borda infinita com vista para o mar. Em outro momento, a apresentadora mostra uma cachoeira, ao som de uma música da cantora Ludmilla.