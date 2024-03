A Unidos do Viradouro, campeã do Grupo Especial, irá promover no outro fim de semana, nos dias 16 e 17 de março, em Niterói, diversas comemorações pela conquista. A programação inclui feijoada na quadra e desfile na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. A Viradouro levará 2 mil componentes para a apresentação, no dia 17, a partir das 18h. A cobra, que encantou o público, vai serpentear na Amaral Peixoto.