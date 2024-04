Fernanda Paes Leme, de 40 anos, deu à luz Pilar, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, de 32, na quarta-feira. Ontem, a atriz e apresentadora publicou fotos do nascimento. "Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada", escreveu ela na legenda. Famosos como Giovanna Ewbank, Camila Queiroz e Marcos Veras parabenizaram o casal.