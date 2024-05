Roberto Carlos é mais um artista que está repassando a renda de seus trabalhos para ajudar o Rio Grande do Sul. O rei decidiu doar R$200 mil para ajudar o desabrigados no estado. Além disso, ele também planeja fazer um show beneficente para que os ingressos sejam revertidos em doações. As informações sobre a apresentação ainda não foram divulgadas pela assessoria do cantor.