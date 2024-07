18h25. Globo: Zefa Leonel (foto) vai embora do cabaré arrasada e Seu Tico Leonel vai atrás dela. Deodora se vangloria para Vespertino. Quinota discute com Ariosto. Marcelo toma a aliança de Blandina. Sabá Bodó presta queixa contra Aldenor. Cira se insinua para Floro. Zefa Leonel decide voltar com a família para o rancho fundo.