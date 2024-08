Viviane Araujo foi a convidada do 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT, e relembrou uma situação inusitada num desfile em 2020, no carnaval de Santos, quando teve problemas com a fantasia que quase a deixou nua. A atriz contou que não provou o maiô com antecedência, achando que estava ajustado. Quase na hora da escola entrar, ela vestiu e foi surpreendida. "Estava faltando tecido. Fiquei desesperada!", contou.