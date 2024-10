Maya Massafera afirmou, ontem, que está vivendo um affair com um jogador do Flamengo. Sem revelar a identidade do atleta, a influenciadora falou que não está mais com seu ficante anterior e agora está com esse aleta. "Calma, estou saindo com um jogador de futebol. Não estou mais com aquele cara", disse Maya, que contou recentemente que é uma mulher trans e passou por um processo de transição de gênero.