A sofrência segue tomando conta dos 4 cantos do Brasil. O cantor Kart Love grava na próxima terça-feira a terceira parte do seu projeto audiovisual 'Pelos Bares do Brasil', no Rio de Janeiro. Nessa edição, o artista traz Suel, Vitinho e Guga Nandes como convidados especiais cantando regravações e músicas inéditas. No projeto 'Pelos Bares do Brasil', Kart visita diversas cidades do país afora, sempre convidando artistas renomados que são nativos ou residentes nessas localidades.