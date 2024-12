Fórum vai debater vocação do Rio para grandes eventos

Com o objetivo de debater a vocação do estado do Rio de Janeiro para grandes eventos, como o Réveillon, o G20 e shows de grande porte, o jornal O DIA vai promover o fórum Realiza RJ nesta sexta-feira (20), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont. Com transmissão em tempo real no YouTube e no Facebook do DIA, o evento vai acontecer entre 9h e 16h.

O Realiza RJ será dividido em quatro painéis nos quais autoridades e especialistas vão discutir atrativos como infraestrutura e incentivos governamentais que fazem do estado do Rio um polo de eventos globais. Temas como segurança, geração de emprego e renda e a relevância do interior para o segmento também estão garantidos no fórum.

ESTRUTURA DO EVENTO

Após o credenciamento, a abertura será realizada por Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo; Rafael Picciani, secretário de Estado de Esporte e Lazer; e Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Em seguida, o primeiro painel terá como foco "Segurança, Defesa Civil e Defesa do Consumidor". A jornalista Ana Miguez será responsável por mediar o debate entre a tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da Polícia Militar; o major Fábio Confreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros; a major da Polícia Militar Agdan Fernandes; e Rogério Pimenta, subsecretário de Planejamento e Gestão da Secretaria de Defesa do Consumidor.

O segundo e último debate da manhã será em torno do tema "Desenvolvimento Econômico" e terá mediação do jornalista Bruno Menezes. A mesa será composta por Andreia Crôca, superintendente de Projetos Especiais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Emerson Martins, representante do festival Universo Spanta; e Jorge Chaves, vice-presidente do HotéisRio e diretor-comercial e de Operações da rede de Hotéis Othon.

Após o intervalo, o Realiza RJ será retomado às 13h30 com a mesa sobre "Turismo e Grandes Eventos no Interior". O papo será comandado pelo jornalista Leandro Bertholini e vai contar com os debatedores Nilo Sérgio Félix, subsecretário de Estado de Turismo; e Pedro Guimarães, diretor-presidente da Apresenta Rio.

O último painel, "Olhar para o Futuro", vai focar na vasta programação de eventos do estado do Rio de Janeiro para 2025. Mediado pelo subsecretário de Grandes Eventos e Ações de Promoção Governamental, Rodrigo Castro, o debate vai reunir o CEO da Rock World, Luiz Justo; o especialista em Operações de Segurança Rodrigo Martins; e o presidente da Liesa, Gabriel David.

Reunindo especialistas de diversas áreas que convergem para o tema central, o Realiza RJ promete proporcionar um espaço de diálogo e troca de experiências importantes para que o estado do Rio permaneça como um polo atraente para sediar grandes e diversos eventos.

Fórum Realiza RJ

Onde: Hotel Prodigy, na Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro.

Quando: 20 de dezembro

Horário: das 09h às 16h