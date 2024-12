18h25. Globo: Celeste se defende de Mauro, que a ameaça. Vera desconfia de que Mauro não é Genoca e decide guardar as cartas do rapaz misterioso. Marlene cobra de Juliano (foto) seu reconhecimento pela fórmula do sabonete. Juliano furta uma joia de Maristela. Bia destrói o vestido de Beatriz.