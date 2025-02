Adriane Galisteu recebe alta

Adriane Galisteu recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia de emergência. Na última quinta-feira, a apresentadora foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de um cálculo renal. Em um vídeo compartilhado nas suas redes sociais, Galisteu apareceu ao lado do filho Vittorio, de 14 anos, enquanto se preparava para deixar o hospital, e comemorou: "Me preparando para ir para casa, gente! Eu vou ter alta! Ai, meu Deus do céu, está tudo melhorando… Menos a olheira", brincou.