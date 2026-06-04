Sthefany Brito diz como foi a primeira noite com os três filhos

Rio - Sthefany Brito utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (3), para relatar como foi a primeira noite com os três filhos. A atriz, que deu luz ao caçula, Filippo, na segunda (1º) , também é mãe de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1 ano e 8 meses.

A artista desabafou ao falar sobre a maternidade. "Primeira noite sendo mãe de três. Fazendo Enrico dormir e rezando para o Filippo esperar para mamar só depois que ele dormir. Enquanto isso, Vicenzo no vigésimo sono".

Os pequenos são frutos do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovsky. O casal subiu ao altar em 2018. A atriz também compartilhou momentos da gestação nas redes.