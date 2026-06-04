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Sthefany Brito diz como foi a primeira noite com os três filhos

Atriz deu luz ao caçula, Filippo, na segunda-feira (1º)

Sthefany Brito relata primeira noite com os filhos, Enrico, Vicenzo e Filippo
Sthefany Brito relata primeira noite com os filhos, Enrico, Vicenzo e Filippo -
Rio - Sthefany Brito utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (3), para relatar como foi a primeira noite com os três filhos. A atriz, que deu luz ao caçula, Filippo, na segunda (1º), também é mãe de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1 ano e 8 meses.
A artista desabafou ao falar sobre a maternidade. "Primeira noite sendo mãe de três. Fazendo Enrico dormir e rezando para o Filippo esperar para mamar só depois que ele dormir. Enquanto isso, Vicenzo no vigésimo sono".
Os pequenos são frutos do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovsky. O casal subiu ao altar em 2018. A atriz também compartilhou momentos da gestação nas redes.
Três dias antes do caçula nascer, na sexta (29), ela se emocionou. A atriz mostrava o quarto do neném para um dos filhos, quando uma borboleta entrou no cômodo. Sthefany, então, entendeu que era um sinal do pai, Valmir Fernandes, que morreu em 2018.
Fotogaleria
Sthefany Brito relatou como foi a primeira noite com os filhos, Enrico, Vicenzo e Filippo
Sthefany Brito relatou como foi a primeira noite com os filhos, Enrico, Vicenzo e Filippo Reprodução / Instagram
Sthefany Brito e os filhos mais velhos, Enrico e Vicenzo
Sthefany Brito e os filhos mais velhos, Enrico e Vicenzo Reprodução / Instagram
Sthefany Brito, Igor Raschkovsky e o filho caçula, Filippo
Sthefany Brito, Igor Raschkovsky e o filho caçula, Filippo Reprodução / Instagram
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