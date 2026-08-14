Soltou o verbo sobre a Xuxa

Em entrevista exclusiva ao colunista Andrei Lara, do Jornal O Dia, Mara Maravilha falou sem rodeios sobre as recentes polêmicas envolvendo Xuxa, Angélica e Luiza Brunet. Ao comentar a antiga relação com Xuxa, a apresentadora afirmou que não guarda mágoa, mas indignação. "Eu fico indignada, não magoada", disse.

Mara relembrou a proximidade que já teve com a Rainha dos Baixinhos, contou que frequentava sua casa e afirmou que Xuxa chegou a mandar presentes, roupas e até Paquitas e Paquitos ao seu programa. Hoje, no entanto, a relação é bem diferente. "Ela pode pensar que é Deus, mas ela não é. Tem gente que pensa, tem gente que tem certeza. Ela não é Deus", disparou.

Questionada se aceitaria conversar com Xuxa, Mara respondeu que sim, mas impôs uma condição: "Só pessoalmente, sem câmeras. De mulher para mulher, nós duas". E acrescentou: "Eu gostaria de fazer as pazes com todo mundo. Mas, se é para ser guerra, é guerra".

A apresentadora também rebateu a declaração de que precisaria diminuir Xuxa para aparecer. "Eu só quero aparecer? Eu sou Mara Maravilha. Me respeita." Segundo ela, a recente repercussão envolvendo a apresentadora ganhou uma proporção maior do que deveria. Mara também afirmou que não se sente inferiorizada quando Xuxa é colocada em posição de destaque na história da televisão. "Eu sou Mara Maravilha. Não me sinto diminuída, não."

Sobre Angélica, Mara relembrou a antiga rivalidade e disse acreditar que havia uma questão pessoal por causa de Maurício Mattar. Ela contou que fez uma fotonovela com o ator quando ele vivia um relacionamento com Angélica, mas garantiu que nunca teve nada com ele. Apesar dos conflitos do passado, hoje elogia a apresentadora e afirma que conseguiria sentar para conversar com ela.

Já ao falar de Luiza Brunet, Mara disse que "ela começou" a troca de críticas e afirmou ter se retratado depois de conhecer melhor a história de violência sofrida pela modelo. "Nunca apoiei nenhum tipo de agressão contra mulher", declarou.

Mara ainda revelou que recebeu ameaças, teve o telefone e dados pessoais vazados e afirmou que sua assessoria jurídica está tomando providências. Em meio a toda a guerra pública, resumiu sua posição em uma frase: "Me respeita, dona Maria, porque eu também sou Maria brasileira".