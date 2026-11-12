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Que Isso Gordinho

Coluna

Que Isso Gordinho

Por Rodrigo T.Ribeiro

Outro Grupo de Teatro estreia "Mini Manual para Sobreviver ao Presente"

Espetáculo inspirado no pensamento de Mark Fisher propõe uma reflexão cênica sobre as contradições, os colapsos e as tentativas de continuar vivendo no presente

Ator Ari Areia
Ator Ari Areia -

O Outro Grupo de Teatro estreia neste sábado, 14 de novembro, às 19h, no Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá, o espetáculo “Mini Manual para Sobreviver ao Presente”, novo trabalho da companhia. Livremente inspirado no livro Realismo Capitalista, do escritor e crítico cultural britânico Mark Fisher, o projeto investiga, por meio da linguagem teatral e da performance, as tensões e os esgotamentos da vida contemporânea.

Com encenação de Eduardo Bruno e atuação de Ari Areia e Plínio Morais, o espetáculo parte de um universo em permanente estado de falha: som, luz, memória e comunicação se fragmentam, enquanto dois corpos em cena se tornam território de colisão entre diferentes vozes. Em vez de oferecer respostas ou soluções, a montagem constrói um “manual quebrado”, no qual cada tentativa de organizar o caos também fracassa. Os textos são assinados por Ari Areia, Eduardo Bruno, Helena Vieira e Plínio Morais.

A criação integra a pesquisa continuada do Outro Grupo de Teatro sobre as relações entre corpo, política e sociedade, propondo uma experiência cênica que aproxima as inquietações filosóficas de Fisher das urgências do cotidiano.

A apresentação é gratuita. O projeto é viabilizado por meio do Edital Mosaico Rio 2026, com realização Firjan SESI, parceria institucional do Instituto Futuros e Petrobras Futuros Arte e Tecnologia.

SERVIÇO

Mini Manual para Sobreviver ao Presente
Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)
Horário: 19h
Local: Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá
Entrada: Gratuita
Classificação etária: 16 (contém nudez).
Ingressos: aqui
Ficha técnica:
Atuantes: Ari Areia e Plínio Morais
Encenação: Eduardo Bruno
Textos: Ari Areia, Eduardo Bruno, Helena Vieira e Plínio Morais
Direção de Produção: Cícera Vieira
Direção de Arte: Júlia Vicente
Desenho de Luz: Thiago Monte
Desenho de Som: Thiago Blandi
Consultoria de Acessibilidade: Eber Sarmento
Interlocuções Artísticas: Tainah Longras e Marcela Magalhães.

Realização: Firjan SESI.
Parceria Institucional: Instituto Futuros e Petrobras Futuros Arte e Tecnologia.
Agradecimentos: Centro de Artes Hélio Oiticica e Teatro Municipal Ziembinski.

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