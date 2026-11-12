Outro Grupo de Teatro estreia "Mini Manual para Sobreviver ao Presente"

O Outro Grupo de Teatro estreia neste sábado, 14 de novembro, às 19h, no Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá, o espetáculo “Mini Manual para Sobreviver ao Presente”, novo trabalho da companhia. Livremente inspirado no livro Realismo Capitalista, do escritor e crítico cultural britânico Mark Fisher, o projeto investiga, por meio da linguagem teatral e da performance, as tensões e os esgotamentos da vida contemporânea.
Com encenação de Eduardo Bruno e atuação de Ari Areia e Plínio Morais, o espetáculo parte de um universo em permanente estado de falha: som, luz, memória e comunicação se fragmentam, enquanto dois corpos em cena se tornam território de colisão entre diferentes vozes. Em vez de oferecer respostas ou soluções, a montagem constrói um “manual quebrado”, no qual cada tentativa de organizar o caos também fracassa. Os textos são assinados por Ari Areia, Eduardo Bruno, Helena Vieira e Plínio Morais.
A criação integra a pesquisa continuada do Outro Grupo de Teatro sobre as relações entre corpo, política e sociedade, propondo uma experiência cênica que aproxima as inquietações filosóficas de Fisher das urgências do cotidiano.
A apresentação é gratuita. O projeto é viabilizado por meio do Edital Mosaico Rio 2026, com realização Firjan SESI, parceria institucional do Instituto Futuros e Petrobras Futuros Arte e Tecnologia.
SERVIÇO
Mini Manual para Sobreviver ao Presente
Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)
Horário: 19h
Local: Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá
Entrada: Gratuita
Classificação etária: 16 (contém nudez).
Ingressos: aqui
Ficha técnica:
Atuantes: Ari Areia e Plínio Morais
Encenação: Eduardo Bruno
Textos: Ari Areia, Eduardo Bruno, Helena Vieira e Plínio Morais
Direção de Produção: Cícera Vieira
Direção de Arte: Júlia Vicente
Desenho de Luz: Thiago Monte
Desenho de Som: Thiago Blandi
Consultoria de Acessibilidade: Eber Sarmento
Interlocuções Artísticas: Tainah Longras e Marcela Magalhães.
Realização: Firjan SESI.
Parceria Institucional: Instituto Futuros e Petrobras Futuros Arte e Tecnologia.
Agradecimentos: Centro de Artes Hélio Oiticica e Teatro Municipal Ziembinski.
Atuantes: Ari Areia e Plínio Morais
Encenação: Eduardo Bruno
Textos: Ari Areia, Eduardo Bruno, Helena Vieira e Plínio Morais
Direção de Produção: Cícera Vieira
Direção de Arte: Júlia Vicente
Desenho de Luz: Thiago Monte
Desenho de Som: Thiago Blandi
Consultoria de Acessibilidade: Eber Sarmento
Interlocuções Artísticas: Tainah Longras e Marcela Magalhães.
Realização: Firjan SESI.
Parceria Institucional: Instituto Futuros e Petrobras Futuros Arte e Tecnologia.
Agradecimentos: Centro de Artes Hélio Oiticica e Teatro Municipal Ziembinski.