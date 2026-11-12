Reginaldo Sama grava DVD na Feira de São Cristóvão

O cantor e dançarino Reginaldo Sama gravará seu novo DVD musical no dia 28 de novembro, às 22h, na Feira de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O espetáculo será realizado no Palco João do Vale, com cenografia especial, iluminação exclusiva e uma produção que promete valorizar a cultura nordestina.



Natural do Rio Grande do Norte, Reginaldo ganhou projeção nacional ao se tornar bicampeão do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da TV Globo. Com talento, técnica e carisma, destacou-se pelas coreografias elaboradas e pela versatilidade nos diferentes ritmos.



Na música, o artista ganhou repercussão com a releitura de “Tengo Lengo Tengo”, clássico de Luiz Gonzaga. Seu trabalho une o forró tradicional à dança e a performances cênicas que resgatam costumes e elementos da cultura nordestina.



A escolha da Feira de São Cristóvão veio após o sucesso de dois shows realizados no espaço. Agora, o cantor prepara um espetáculo para marcar uma nova fase da carreira.



“Gravar na Feira de São Cristóvão é motivo de muito orgulho. Esse lugar representa a história de milhares de nordestinos que ajudaram a construir o Rio de Janeiro”, destaca Reginaldo Sama.