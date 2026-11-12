Reginaldo Sama grava DVD na Feira de São Cristóvão

O cantor e dançarino Reginaldo Sama gravará seu novo DVD musical no dia 28 de novembro, às 22h, na Feira de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O espetáculo será realizado no Palco João do Vale, com cenografia especial, iluminação exclusiva e uma produção que promete valorizar a cultura nordestina.
Natural do Rio Grande do Norte, Reginaldo ganhou projeção nacional ao se tornar bicampeão do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da TV Globo. Com talento, técnica e carisma, destacou-se pelas coreografias elaboradas e pela versatilidade nos diferentes ritmos.
Na música, o artista ganhou repercussão com a releitura de “Tengo Lengo Tengo”, clássico de Luiz Gonzaga. Seu trabalho une o forró tradicional à dança e a performances cênicas que resgatam costumes e elementos da cultura nordestina.
A escolha da Feira de São Cristóvão veio após o sucesso de dois shows realizados no espaço. Agora, o cantor prepara um espetáculo para marcar uma nova fase da carreira.
“Gravar na Feira de São Cristóvão é motivo de muito orgulho. Esse lugar representa a história de milhares de nordestinos que ajudaram a construir o Rio de Janeiro”, destaca Reginaldo Sama.
Natural do Rio Grande do Norte, Reginaldo ganhou projeção nacional ao se tornar bicampeão do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da TV Globo. Com talento, técnica e carisma, destacou-se pelas coreografias elaboradas e pela versatilidade nos diferentes ritmos.
Na música, o artista ganhou repercussão com a releitura de “Tengo Lengo Tengo”, clássico de Luiz Gonzaga. Seu trabalho une o forró tradicional à dança e a performances cênicas que resgatam costumes e elementos da cultura nordestina.
A escolha da Feira de São Cristóvão veio após o sucesso de dois shows realizados no espaço. Agora, o cantor prepara um espetáculo para marcar uma nova fase da carreira.
“Gravar na Feira de São Cristóvão é motivo de muito orgulho. Esse lugar representa a história de milhares de nordestinos que ajudaram a construir o Rio de Janeiro”, destaca Reginaldo Sama.