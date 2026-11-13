Feriado no RJ grátis: Feira do Podrão volta à Quinta



Sucesso de público, a 39ª edição da Feira Nacional do Podrão volta à Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, nos dias 14 e 15 de novembro (sábado e domingo), das 12h às 20h. Com entrada gratuita, o evento promete movimentar o feriado da Proclamação da República com uma programação que reúne gastronomia de rua, música e entretenimento para todas as idades. A expectativa é receber milhares de visitantes ao longo do fim de semana.





Com aproximadamente 30 expositores, a feira será realizada em um dos parques mais tradicionais e bonitos da cidade, próximo ao BioParque do Rio. Nesta edição, o público encontrará opções gastronômicas com preços a partir de R$10, além de alguns dos lanches mais famosos e inusitados da culinária de rua carioca. Entre as atrações do cardápio estão o “Hambúrguer de 30 Carnes”, a “Coxinha de Dois Quilos”, o “Acarajé de Dois Quilos”, o “Cachorro-Quente de 1,20 metro”, a “Torre de Churros”, o “Sorvete na Chapa”, “Festival de Fatias”, além de churrasco BBQ, comida nordestina e outras delícias.

Agenda Cultural: Feira do Podrão volta à Quinta da Boa Vista - Ondecomernorio / Divulgação



“Este evento será muito especial. A Feira do Podrão deste fim de semana faz parte da programação do Sabores & Música, que também contará com corrida de rua e grandes atrações musicais. Nossa expectativa é proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família”, afirma Suzanne Malta, idealizadora e promotora da feira, criadora do perfil @ondecomernorio, ao lado do arquiteto e produtor Filipe. “Este evento será muito especial. A Feira do Podrão deste fim de semana faz parte da programação do Sabores & Música, que também contará com corrida de rua e grandes atrações musicais. Nossa expectativa é proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família”, afirma Suzanne Malta, idealizadora e promotora da feira, criadora do perfil @ondecomernorio, ao lado do arquiteto e produtor Filipe.