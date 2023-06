19h40. Globo: Bruna descobre que Clara sofre em relacionamento abusivo com Theo. Jenifer fala sobre Hugo com Eduardo. Clara exige que Kate se afaste de Rafa. Bruna consola Kate. Rafa (foto) pede para visitar Kate. Wilma chama Érika para participar do projeto. Kate conversa com Rafa. Jenifer vê Rafa desorientado na rua e o leva para casa. Theo discute com Ben e manipula Lumiar. Rafa sofre por causa de Kate. Clara manda Theo sair de casa.