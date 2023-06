21h30. Globo: Ramiro pede ajuda a Kelvin para ter um álibi. Caio acusa o pai de estar por trás do sumiço do João e Irene aproveita a reação de Antônio para enaltecer os filhos. Lucinda (foto) se tranca no quarto para se proteger de Andrade. Daniel pede a Graça um ultrassom. Marino ressalta para Aline e Jonatas que não tem como acusar Antônio do sequestro de João sem evidências. Ruan avisa a Ramiro que Caio está à procura do capanga.