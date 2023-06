A INFÂNCIA DE ROMEU & JULIETA

20h30. SBT: Após ficarem a sós, Romeu e Julieta se despedem e o garoto convida Juli para futuramente conhecer o mundo dele no Lado Torre. Bassânio descobre que Fausto é pai de Pórcia e pede desculpa para a jovem por ter falado mal do pai dela. Sem saber, Vera e Bernardo comemoram o aniversário de casamento no restaurante em que Daniel trabalha. Telma revela às filhas que teve que vender a casa e que elas vão se mudar para o Lado Torre. Alex pergunta a Romeu se ele está andando pelo Lado Vila; Romeu admite que visitou, mas que foi procurar um presente para os pais. Alex desconfia que Romeu sai com Julieta. Vera e Bernardo ficam surpresos quando encontram Daniel no restaurante. Vera deseja ir embora do local, dizendo que Daniel pode cuspir no prato dela; Daniel afirma que ele é profissional. Karen fica feliz com a notícia da nova moradia no Residencial Verona, mas Lívia chora. Telma explica às filhas que não tinha dinheiro e que recebeu uma proposta irrecusável de Leandro. Telma pede às filhas não contarem sobre a novidade para os amigos. Enzo derruba a pasta de documentos na frente da Amanda, deixa cair o material da Monter e a esposa descobre que ele está trabalhando na empresa dos seus rivais. Enzo alega que precisava do emprego para ajudar nas finanças. Mesmo irritada, Amanda respeita a decisão do marido, mas diz que precisa contar para a Mariana. Depois de passar muito tempo fora de casa, Dimitri leva bronca dos pais; Glaucia diz que agora Dimitri só vai sair com Nando. Na hora de fechar o Armazém, Vitor esquece de trancar a porta e sem perceber, deixa uma cachorra entrar. No dia seguinte, Vitor nota o Armazém destruído. Lívia fica triste com a mudança, já que a casa gera as memórias do pai falecido; Karen aconselha a irmã e fala que o amor dele vai além da residência.