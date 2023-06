18h25. Globo: Marcelino agradece Gilda pelo presente, e Marê e Orlando ficam indignados. Sônia (foto) pede para conversar com Júlio sobre Ademar. Ione estranha o comportamento de Ademar. Gilda se declara para Orlando e afirma que quer adotar Marcelino, e o médico conta para Marê. Clara fica encantada com o presente de frei João. Sônia revela parte de sua história com Ademar para Júlio. Ademar humilha Ione. Celeste sugere que Tânia termine o seu curso de professora.