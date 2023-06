Emoções a bordo!

E as aventuras não param por aí. O segundo episódio começa em Resende, onde o Paraíba do Sul entra no estado do Rio. Em caiaques, Daniella e Alexandre conversam com um canoísta, que já remou o principal rio do estado da nascente até a foz. No terceiro capítulo da expedição, os apresentadores conhecem a Ceasa em Irajá, na Zona Norte, e embarcam na boleia de um caminhão até Magé, na Baixada Fluminense, para acompanhar a rotina da caminhoneira e agricultora que vive na região da Bacia do Rio Inhomirim.

O rio Macaé é o grande protagonista do quarto episódio. Já no quinto capítulo, a dupla chega à Baía de Guanabara, onde o rio Macacu deságua, numa aventura de parasail. A temporada termina desvendando as águas doces dos rios da bacia do Guandu.