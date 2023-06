Cachê bloqueado

O ex-jogador Denilson, atualmente comentarista esportivo da Band, por meio da Justiça, pede que a Rede Globo bloqueie qualquer premiação ou outros bens relativos à participação do cantor Belo na Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. Há mais de 20 anos ele tenta receber mais de R$ 7 milhões do cantor, desde o tempo em que o artista deixou o Grupo Soweto. Denilson era empresário do grupo quando Belo rompeu o contrato para seguir carreira solo. Assim, o ex-jogador entrou na Justiça por quebra de contrato e o pagodeiro foi condenado a pagar indenização.