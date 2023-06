Estratégia errada

As grandes redes de televisão aberta do Brasil erraram feio nos últimos anos, chamando influenciadores para seus programas, achando que assim vão conquistar um público jovem. Esses diretores de emissoras só se esqueceram que este público já foi cooptado para a internet e streaming, e dificilmente voltará para o hábito de ligar a TV do modo "antigo". E essa baixíssima audiência dos canais em crise significa que, além de não conquistarem um novo público, estão perdendo o seu público mais tradicional, aquele que se formou na década de 50 para cá.