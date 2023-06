O poder feminino na Globo

Vários telejornais da Globo e GloboNews estão com mulheres ou com a participação delas cada vez mais frequente. Um exemplo é o 'Bom Dia Brasil', que agora está com Ana Paula Araújo. Andreia Sadi assumiu o 'Jornal Hoje' aos sábados. Sandra Annemberg, o 'Globo Repórter'. Natuza Nery comanda o 'Central GloboNews' e o podcast diário 'O Assunto'. Julia Duailibi também é âncora no canal pago. A Globo acompanha o movimento da sociedade para se equilibrar na perspectiva da diversidade. E a ótima Daniela Lima, que deixa a CNN Brasil, chega ao Grupo Globo com grande alarde.