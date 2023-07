DNA resolve?

Rafael Ilha disse que se lembra de ter visto este homem que se diz filho de Gugu, Ricardo Rocha, mais jovem, várias vezes na porta da PROMOART, a empresa que Gugu tinha para gerenciar a carreira de grupos como Dominó, Polegar e Banana Split. Com esse depoimento, ele desmente a fala do próprio Ricardo, que afirmou nunca ter procurado Gugu para falar da paternidade. Claro que é a palavra de um contra a do outro. Mas o que vai resolver mesmo mais este problema para a família Liberato será a realização do exame de DNA, se é que vai acontecer.