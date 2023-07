Caminho previsível

Manoel Soares foi posto em destaque novamente após ser mandado embora da Globo. O clima no ar entre ele e Patrícia Poeta definitivamente não era dos melhores e a tensão era visível. Manoel era a corda mais fraca do todo. E estava claro que o óbvio iria acontecer: a demissão do apresentador. Mas o que surpreende mesmo é a Globo decidir nem mesmo aproveitá-lo em outros projetos da casa. Ele saiu até mesmo do Papo de Segunda, no GNT. Resta saber quais serão os próximos passos do apresentador, que em princípio estava conversando com a Record TV.