18h25.Globo: Felipe garante a Gilda que dará um jeito em Lucília. Verônica aceita namorar Érico. Anselmo tenta reatar com Verônica. Darlene (foto) é hostil com Gaspar. Felipe consegue se aproximar de Lucília. Gilda faz uma doação para o projeto de Marê. Ione pensa em rever Bem-Te-Vi. Gaspar planeja suceder Anselmo na prefeitura. Lucília aceita passear de barco com Felipe.