O reencontro

Luciano Callegari era amigo de Silvio Santos desde os primeiros tempos. Foi o primeiro diretor do programa de Silvio e também da TVS/SBT. Porém, os dois amigos se afastaram há uns 20 anos, após um desacordo sobre a exclusividade da transmissão do Oscar no SBT, e assim ficaram sem se falar nestes anos todos, após Luciano ser demitido do SBT de forma ruidosa. Mas agora, recentemente, Daniela Beyruti conseguiu convencer o pai a receber o amigo novamente. E esse encontro histórico foi recheado de muitas histórias, risadas e amizade. Que bom, e parabéns Daniela!