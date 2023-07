18h35.Globo: Gilda (foto) percebe o clima hostil entre Marê e Orlando e deduz que seu plano foi um sucesso. Ítalo anuncia que todo o conselho do hospital se uniu a Marê para a construção da ala da maternidade. Érico desconfia da felicidade de Gilda. Gilda pensa em uma nova chance de conseguir a guarda de Marcelino e sonda com Popó sobre a história de Rosa, suposta mãe do menino.